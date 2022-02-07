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1 час назад

Собянин произвел кадровые перестановки в двух департаментах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осуществил кадровые перестановки в двух городских департаментах.

Собянин произвел кадровые перестановки в двух департаментах
Фото:  Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

— Освободить Шутенко Олега Владимировича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, — говорится в документе.

Шутенко, как уточняется, отправлен в отставку по собственному желанию. Еще одним распоряжением глава города назначил Романа Урнышева на должность заместителя главы департамента информационных технологий. Служебный контракт заключается с ним сроком на пять лет, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

4 февраля Собянин назначил Федора Бораева главой управы района Солнцево, а Антона Иванова — главой управы района Ховрино. Уточняется, что контракты Бораева и Иванова рассчитаны на один год, однако не должны превышать срок полномочий мэра Москвы и замещения указанной должности, установленные нормативными актами столицы.

Ранее стало известно, что Александр Хрулев занял должность главы управы столичного района Восточный. До этого он возглавлял управу района Новогиреево.

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