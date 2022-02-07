Гинцбург назвал долю болеющих омикроном в Москве

До 95% случаев заболеваемости ковидом в Москве - это омикрон-штамм. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

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"В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% [тех], кто заболевает ковидом, <...> - это "омикрон", - сказал он.

Гинцбург добавил, что до 5% случаев приходится на "дельту".

По его словам, вакцинация по-прежнему остается лучшей защитой от заражения, поскольку воздействует на те части вируса, которые даже при мутациях остаются неизменными.