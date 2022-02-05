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1 час назад

Карантин по COVID-19 отменили в школах и детских садах Москвы

Карантин в классах школ и группах детских садов столицы по коронавирусу отменен. Об этом сообщил в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

— Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее, — говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что очные занятия в школах и детсадах будут возобновлены 7 или 8 февраля. Это зависит от решений учреждений.

В дальнейшем классы или группы могут быть переведены на карантин только в том случае, если на занятиях будут отсутствовать по причине болезни 20 процентов и более детей.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене обязательной изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Также было принято решение исключить ношение перчаток из перечня мер борьбы с коронавирусом.

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