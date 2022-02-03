Два новых путепровода построят на северо-востоке Москвы

Строительство двух путепроводов на северо-востоке города позволит улучшить связность районов. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 3 февраля.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Ближайшие к Ярославскому району станции метро расположены в Бабушкинском и Лосиноостровском районах. Но проехать к ним по прямой невозможно из-за железной дороги, — рассказала глава ведомства.

Данные обстоятельства, как уточнила она, приводят к перегрузке транспортного узла на пересечении Енисейской улицы и Ярославского шоссе. Новые проекты, как считает она, помогут создать целостность и сформируют новые транспортные маршруты. Путепроводы появятся в створе улиц Менжинского и Дудинка, а также в створе улицы Малыгина и Малыгинского проезда.

2 февраля глава Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что специалисты капитально отремонтируют Краснопресненский путепровод, расположенный в районах столицы Пресненский и Беговой. Он отметил, что в рамках работ предусмотрена замена пролетных строений сооружений, переустройство шкафных стенок и обновление насадок и железобетонных поверхностей опор.