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1 час назад

В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в столице будет от 4 до 6 градусов мороза. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.

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