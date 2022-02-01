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2 часа назад

Вильфанд предупредил о позднем таянии сугробов в Москве

Сугробы в Москве должны растаять ко второй декаде апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Москва 24».

Вильфанд предупредил о позднем таянии сугробов в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, сход снежного покрова обычно происходит к первой декаде. В этом сезоне в Москве снега больше, поэтому срок затянется.

«Сейчас снега очень много, мы можем рассчитывать, что этот период будет продлен. То есть снег растает во второй декаде апреля», — предупредил о позднем таянии сугробов синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что 1 февраля погода в столичном регионе будет соответствовать климатическим нормам 8 марта. Также он предупредил, что москвичей ждет рекордно низкое атмосферное давление.

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