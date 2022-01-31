Снегопад парализовал работу московских аэропортов

Более 50 рейсов отменено или задержано на фоне снегопада в аэропортах столицы, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, по данным на 21.15 в аэропорту Шереметьево отменено 29 рейсов и 3 рейса задержано, во Внуково задержали шесть рейсов. В аэропорту Домодедово восемь рейсов задержали и три отменили.
Ранее в воскресенье, 30 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон «Надя» в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, пишет РИА Новости. Это вдвое больше, чем предшествующий циклон «Мария».
По его словам, в столице за двое суток выпадет около 10 мм осадков. Высота сугробов достигнет 50-52 см. Это близко к рекорду 1956 года, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см.