Снегопад парализовал работу московских аэропортов

Более 50 рейсов отменено или задержано на фоне снегопада в аэропортах столицы, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, по данным на 21.15 в аэропорту Шереметьево отменено 29 рейсов и 3 рейса задержано, во Внуково задержали шесть рейсов. В аэропорту Домодедово восемь рейсов задержали и три отменили.

Ранее в воскресенье, 30 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон «Надя» в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, пишет РИА Новости. Это вдвое больше, чем предшествующий циклон «Мария».