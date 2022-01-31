В Москве начали проверять апартаменты

Госинспекция по недвижимости начала проверять в Москве законность возведения апартаментов. Процесс проходит в дистанционном формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника ведомства Владислава Овчинского.

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В общей сложности эксперты должны проверить около 600 зданий. На данный момент ведомство отработало 200 объектов и выявило 25 нарушений. По словам Овчинского, в списке оказались несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством.

Проверку в дистанционном формате проводят путем анализа данных из информационных систем, сверяя их со сведениями аэрофотосъемки и ортофотопланов. Таким способом ведомство планирует выявить нарушения на начальном этапе. В случае их обнаружения застройщику грозит административная ответственность, а объект могут признать самовольной постройкой.