Реконструкция Крутицкой набережной завершена почти на четверть

Готовность Крутицкой набережной после реконструкции оценивается на 23 процента. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По его словам, в настоящее время специалисты укрепляют на объекте оползневый склон и устраивают свайное основание.

Заммэра добавил, что рабочие также ведут строительство камер дождевой канализации и устанавливают стены резервуара локальных очистных сооружений.

Всего в рамках проекта планируется реконструировать участок Крутицкой набережной по направлению к Симоновской набережной протяженностью 755 метров и построить новые конструкции Крутицкой набережной длиной 486 метров, передает агентство городских новостей «Москва».