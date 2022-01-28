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1 час назад

Реконструкция Крутицкой набережной завершена почти на четверть

Готовность Крутицкой набережной после реконструкции оценивается на 23 процента. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Реконструкция Крутицкой набережной завершена почти на четверть
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По его словам, в настоящее время специалисты укрепляют на объекте оползневый склон и устраивают свайное основание.

Заммэра добавил, что рабочие также ведут строительство камер дождевой канализации и устанавливают стены резервуара локальных очистных сооружений.

Всего в рамках проекта планируется реконструировать участок Крутицкой набережной по направлению к Симоновской набережной протяженностью 755 метров и построить новые конструкции Крутицкой набережной длиной 486 метров, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что реконструкцию и благоустройство Шелепихинской набережной в Москве планируют завершить в 2024 году. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 10 января. Он отметил, что в настоящий момент специалисты обновляют инженерные коммуникации, дождевую канализацию и электрические сети.

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