В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
1 час назад

Собянин рассказал о проекте модернизации площадок для выгула собак «Питомцы в Москве»

В прошлом году в рамках программы «Мой район» власти столицы реализовали пилотный проект по созданию площадок для выгула собак нового формата. Об этом в пятницу, 28 января, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о проекте модернизации площадок для выгула собак «Питомцы в Москве»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Идея активно обсуждалась с москвичами, причем не только с теми, кто живет вместе с домашними питомцами.

В результате в рамках проекта в городе удалось построить четыре современные площадки в Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах.

Возобновить благоустройство планируется летом 2022 года. Работы будут проводиться в новых масштабах.

Так, во всех районах города построят 14 новых и благоустроят более 50 существующих площадок для выгула собак.

Перед реализацией этих планов власти города обсудят каждую будущую площадку с владельцами питомцев, экспертами-кинологами и всеми горожанами, которые будут заинтересованы в этом вопросе.

По словам мэра, собак держат 1,2 миллиона московских семей. При этом в городе насчитывается всего 688 площадок для выгула питомцев, и только треть владельцев собак живут рядом с такими территориями.

Глава города добавил, что площадь четырех площадок нового формата, которые появились в Москве в прошлом году, составляет от 5 до 30 соток. Они покрыты зеленым газоном с грунтовыми или мощеными дорожками.

Если площадка имеет большую площадь, тренировочную зону оснащают всем необходимым для дрессировки разных пород.

— На протяжении всей моей жизни рядом со мной были собаки. Хорошо понимаю и очень люблю этих прекрасных и благородных животных, — подытожил мэр.

До этого глава города рассказал, что в столице начинает работать новый проект по улучшению городской среды. «Город заданий» позволит самим жителям выполнять различные задания и после обменивать баллы на ценные поощрения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители