Названы самые востребованные в Москве вакансии

Эксперты Аналитического центра Москвы назвали самые востребованные в Москве вакансии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

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По данным источника, актуальными для трудоустройства сферами в столице являются IT-сектор, здравоохранение и консалтинг. Уровень кадровой напряженности в перечисленных отраслях один из самых низких, говорится в сообщении.

Так, например, в консалтинге на одно резюме приходится одна вакансия. В сфере IT этот индекс держится на отметке 1,8, то есть меньше, чем два человека на место, а в медицине на одну позицию претендует примерно три кандидата.

Юристы при этом сталкиваются с самой большой конкуренцией при трудоустройстве — в среднем почти восемь человек претендуют на одну вакансию. Такой же высокий спрос существует и на работу в образовании и государственной службе — в среднем больше семи кандидатов на одну позицию.

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