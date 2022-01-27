В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
57 минут назад

Москвича умилило послание на коробке с едой от приезжего повара

Москвич на своей странице в Facebook умилился посланию приезжего повара, который тот оставил на коробке с едой.

Москвича умилило послание на коробке с едой от приезжего повара
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мужчина объяснил, что в одном из столичных кафе заказал доставку плова домой и попросил положить в блюдо побольше моркови, так как такой вариант подачи ему нравится больше. В итоге заказчик получил свою еду, а на коробке увидел извинения от повара за то, что добавить больше корнеплода не получилось. Приготовивший блюдо написал с ошибками почти в каждом слове, но послание получилось искренним и трогательным.

Москвич написал, что такого душевного отношения невозможно найти даже в признанных гидом Мишлен ресторанах. «Тот, кто писал — ты сделал мой день, брат. Я твой поклонник. Спасибо за сервис», — восторженно отметил мужчина в своем посте.

Один из подписчиков в комментариях спросил, какая в итоге была порция. На что автор топика ответил, что порция была действительно большая, а моркови было ровно столько, сколько обычно.

Ранее москвичи поспорили из-за открытия халяльного кафе на месте банка.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители