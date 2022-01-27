Москвича умилило послание на коробке с едой от приезжего повара

Москвич на своей странице в Facebook умилился посланию приезжего повара, который тот оставил на коробке с едой.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мужчина объяснил, что в одном из столичных кафе заказал доставку плова домой и попросил положить в блюдо побольше моркови, так как такой вариант подачи ему нравится больше. В итоге заказчик получил свою еду, а на коробке увидел извинения от повара за то, что добавить больше корнеплода не получилось. Приготовивший блюдо написал с ошибками почти в каждом слове, но послание получилось искренним и трогательным.

Москвич написал, что такого душевного отношения невозможно найти даже в признанных гидом Мишлен ресторанах. «Тот, кто писал — ты сделал мой день, брат. Я твой поклонник. Спасибо за сервис», — восторженно отметил мужчина в своем посте.

Один из подписчиков в комментариях спросил, какая в итоге была порция. На что автор топика ответил, что порция была действительно большая, а моркови было ровно столько, сколько обычно.

Ранее москвичи поспорили из-за открытия халяльного кафе на месте банка.