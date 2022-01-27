Москвичам пообещали теплые выходные

В предстоящие выходные 29 и 30 января москвичей ожидает теплая погода и низкое давление, а в понедельник столбики термометров могут повыситься до нулевой отметки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд . Об этом сообщает НСН.
Центр погоды "Фобос" 27 января сообщил, что жителей Центральной России ждет период затяжных снегопадов. Уже в пятницу Москва окажется под влиянием циклона по имени "Мария". В первую половину воскресенья погода улучшится, однако уже к вечеру к столичному региону приблизится новый циклон "Надя".
"Ничего такого сумасшедшего не произойдет. К субботе будет хорошо выраженная ложбина низкого давления. Самое низкое давление, связанное с антициклонической деятельностью, прогнозируется в воскресенье и в понедельник. Давление будет в диапазоне 730 мм ртутного столба. Не исключено, что будет еще ниже. Завтра в первой половине дня будет спокойная погода, небольшой снежок, а во второй половине снег усилится. Ближе к вечеру ветер усилится до 15 метров в секунду, будет метель. В субботу ночью будет аналогичная ситуация. Днем погода улучшится, будет небольшой снег. В воскресенье ветер усилится до 17 метров в секунду. В целом, за пятницу, субботу и воскресенье снежный покров увеличится примерно на 3-5 сантиметров, в понедельник еще на пару сантиметров. Но это не снегопад", - сказал Вильфанд.
По его словам, зимой циклоны практически всегда приносят потепление.
"В пятницу и в субботу Москва будет находиться на южной периферии циклона, воздушные массы будут приходить с юга, юго-запада, и юго-востока. Максимальные значения завтра -4, -6, в субботу -2, -4. В воскресенье будет теплая погода, от -1 до -4. Погода будет примерно на 5-6 градусов выше нормы. В понедельник можно ожидать, что столбик термометра повыситься до нулевой отметки", - резюмировал Вильфанд.