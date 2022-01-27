Москвичам пообещали теплые выходные

"Ничего такого сумасшедшего не произойдет. К субботе будет хорошо выраженная ложбина низкого давления. Самое низкое давление, связанное с антициклонической деятельностью, прогнозируется в воскресенье и в понедельник. Давление будет в диапазоне 730 мм ртутного столба. Не исключено, что будет еще ниже. Завтра в первой половине дня будет спокойная погода, небольшой снежок, а во второй половине снег усилится. Ближе к вечеру ветер усилится до 15 метров в секунду, будет метель. В субботу ночью будет аналогичная ситуация. Днем погода улучшится, будет небольшой снег. В воскресенье ветер усилится до 17 метров в секунду. В целом, за пятницу, субботу и воскресенье снежный покров увеличится примерно на 3-5 сантиметров, в понедельник еще на пару сантиметров. Но это не снегопад", - сказал Вильфанд.