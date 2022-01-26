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57 минут назад

Москвичам пообещали новый снегопад

Снег, метель и порывистый ветер ожидаются в московском регионе в пятницу, 27 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

Москвичам пообещали новый снегопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ветер усилится до 15 м/с, а температура воздуха понизится до минус 9 градусов.

Снегопад продолжится и в выходные, при этом морозы отступят, и в воскресенье столбики термометров будут показывать минус 1 градус.

На дорогах столицы сохранится гололедица, а атмосферное давление будет пониженным.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, прогнозирует, что снегопад затянется на пять дней.

По его словам, снег начнет идти в пятницу с наступлением светового дня, усилится в субботу, продолжится в воскресенье с небольшими перерывами и выйдет на пик в понедельник. При этом метеоролог отмечает, что снегопад не будет экстремальным, но за счет своей продолжительности принесет порядка 10-15 мм снежного покрова.

По состоянию на утро 26 января, высота сугробов в Москве достигла 46 см. Высота снежного покрова превышает многолетнюю норму в полтора раза.

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