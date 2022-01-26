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41 минуту назад

Власти Москвы назвали условие введения новых ограничений из-за COVID

Решение о введении дополнительных ограничений в Москве из-за ситуации с COVID-19 будут приниматься исходя из того, как система здравоохранения будет справляться с потоком заболевших. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что жесткие ограничения вводятся, когда «медицинская система работает на пределе, и мы понимаем, что если мы волну в ближайшее время не собьем, то просто наши медицинские учреждения захлебнутся и скатятся в коллапс».

«В ближайшее время однозначно будет рост, но надеюсь, что и с этим ростом мы справимся», - сказала заммэра.

По словам Раковой, на сегодняшний день необходимости вводить новые запреты нет, в городе достаточный резерв коечной мощности, а поликлиники перестроили свою работу, в том числе, начали закрывать больничные листы дистанционно.

Заммэра констатировала, что в Москве 80% новых выявленных случаев приходится на «омикрон»-штамм коронавируса. При этом в случаях госпитализации пациентов «омикрон» не преобладает.

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