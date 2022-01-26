В Москве усилят проверки общественных мест из-за ситуации с COVID-19

Роспотребнадзор усилит проверки в ряде общественных мест Москвы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер ужесточат в спортивных, выставочных и культурных комплексах, а также на объектах торговли и общепита.

Помимо этого, проверки будут организованы в гостиницах, хостелах и в медицинских организациях. С начала 2022 года сотрудники столичного управления Роспотребнадзора нашли нарушения мер против распространения COVID-19 на 144 объектах, говорится в сообщении.