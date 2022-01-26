В Москве усилят проверки общественных мест из-за ситуации с COVID-19

Роспотребнадзор усилит проверки в ряде общественных мест Москвы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер ужесточат в спортивных, выставочных и культурных комплексах, а также на объектах торговли и общепита.
Помимо этого, проверки будут организованы в гостиницах, хостелах и в медицинских организациях. С начала 2022 года сотрудники столичного управления Роспотребнадзора нашли нарушения мер против распространения COVID-19 на 144 объектах, говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в стране. По ее словам, за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась вдвое. За три недели 52 процента инфицированных пришлось на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, подчеркнула главный санитарный врач.