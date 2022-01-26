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1 час назад

Более шести миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19

Вакцинация — самый действенный способ защитить себя и близких от заболевания.

Более шести миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19
Фото:  Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

Более шести миллионов человек сделали прививку от COVID-19 в Москве. Повторную вакцинацию прошли уже около миллиона жителей столицы.

По мнению экспертов, вакцинация остается самым действенным способом защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Тем, кто прошел ее более полугода назад, нужно обновить свою защиту — ревакцинироваться. Число тех, кто делает повторную прививку в Москве, продолжает расти.

Столичная инфраструктура полностью готова принять всех желающих пройти вакцинацию и ревакцинацию. По предварительной записи прививку от COVID-19 делают в 100 центрах вакцинации. Записаться туда можно несколькими способами: онлайн, через мобильные приложения, позвонив по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.

Без предварительной записи принимают выездные бригады вакцинации. Они работают в 38 точках Москвы: в торговых центрах, центрах госуслуг «Мои документы» и в других популярных местах.

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