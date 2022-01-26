В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка"

Новый большой проект парка «Зарядье» посвящен празднику. Художники-участники выставки, экспериментируя в своих произведениях с цветом и материалом, с формой и пространством, со светом и звуком, постарались создать у зрителя чувство радости и ощущение сказки. «Получившаяся экспозиция – это буквально лаборатория по созданию счастья: здесь выстраиваются диалоги между найденными «артефактами», исследуются ощущения и ассоциации и консервируется до весны это упоительное состояние», — рассказывают авторы.