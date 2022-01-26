В "Зарядье" открылась "Новая красивая выставка"

В выставочном зале Медиацентра «Зарядье» открылась экспозиция «Новая красивая выставка» с более чем 50 работами современных художников.
Новый большой проект парка «Зарядье» посвящен празднику. Художники-участники выставки, экспериментируя в своих произведениях с цветом и материалом, с формой и пространством, со светом и звуком, постарались создать у зрителя чувство радости и ощущение сказки. «Получившаяся экспозиция – это буквально лаборатория по созданию счастья: здесь выстраиваются диалоги между найденными «артефактами», исследуются ощущения и ассоциации и консервируется до весны это упоительное состояние», — рассказывают авторы.
В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Григорий Орехов, группа ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Weld Queen, Вова Перкин, Валентин Коржов, Марине Енгибарян, Евфросина, Венера Казарова, Мария Сафронова, Егор Плотников, Анна Красная, Саша Фролова, Гоша Острецов, Андрей Новиков, Роман Ермаков, Ирина Тотибадзе, Кирилл Кипятков, Алес Кочевник, Варя Щука, Сергей Карев и другие.
Так, дуэт ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски) представил в рамках проекта первую масштабную выставку, на которой «встретились» Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Леди Гага и Дэвид Боуи, Вера Брежнева и Юрий Лоза, Виктор Цой и группа «Кровосток». «Мы включили в этот пантеон, как богов интернационального значения, так и местных, локальных божеств. В данном случае мы занимаемся тем, что можно назвать «иконической рефлексией». Мы хотим не просто понять, но и почувствовать, сделать зримыми те образы, которые стоят за определенными звуковыми потоками: потоками текста, связанными с потоками музыки», — говорят авторы.
Выставка продлится до 15 марта. При входе на экспозицию будет проходить проверка сертификата о вакцинации и данных паспорта.