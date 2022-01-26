На Арбате отремонтируют старинный дом

В старинном доме на Арбате в 2022 году проведут капитальный ремонт, говорится в сообщении фонда капремонта Москвы .

Трехэтажный кирпичный дом с резными окнами и чугунными балконными ограждениями на девять квартир расположен по адресу: Арбат, 25/36, и имеет статус памятника культуры федерального значения. Элементы фасада специалисты относят к стилю модерн с готическими мотивами. До 1918 года в доме располагалось Общество русских врачей, здесь была обустроена лечебница и аптека.