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1 час назад

На Арбате отремонтируют старинный дом

В старинном доме на Арбате в 2022 году проведут капитальный ремонт, говорится в сообщении фонда капремонта Москвы.

На Арбате отремонтируют старинный дом
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Трехэтажный кирпичный дом с резными окнами и чугунными балконными ограждениями на девять квартир расположен по адресу: Арбат, 25/36, и имеет статус памятника культуры федерального значения. Элементы фасада специалисты относят к стилю модерн с готическими мотивами. До 1918 года в доме располагалось Общество русских врачей, здесь была обустроена лечебница и аптека.

"Планируется полностью заменить инженерные сети электроснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, а также водоотведения. Также запланированы работы по капитальному ремонту крыши", - уточняется в сообщении.

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