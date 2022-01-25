20-градусные морозы ударят по Москве в феврале

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах в феврале

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В Центральном регионе России в феврале ожидаются 20-градусные морозы. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«Февраль не ожидается экстремально холодным месяцем, периоды тепла и холода периодически будут сменять друг друга. Экстремальных, 30-градусных, морозов не прогнозируется, но понижение до минус 20 произойдет», — приводятся в материале слова Вильфанд.

Он отметил, что дни похолодания можно точно определить только за несколько (минимум два-три) дней до их прихода.