В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
46 минут назад

20-градусные морозы ударят по Москве в феврале

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах в феврале

20-градусные морозы ударят по Москве в феврале
Фото: ТАССТАСС

В Центральном регионе России в феврале ожидаются 20-градусные морозы. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«Февраль не ожидается экстремально холодным месяцем, периоды тепла и холода периодически будут сменять друг друга. Экстремальных, 30-градусных, морозов не прогнозируется, но понижение до минус 20 произойдет», — приводятся в материале слова Вильфанд.

Он отметил, что дни похолодания можно точно определить только за несколько (минимум два-три) дней до их прихода.

Ранее Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в Москве до конца января. По словам синоптика, 26 января температура в столице поднимется до минус десяти градусов днем, 27 января — до минус семи-восьми, в оставшиеся дни отметка термометра станет выше еще на несколько градусов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители