Объявлен набор на четвертый поток образовательной программы "Архитекторы.РФ"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Прием заявок на участие в четвертом потоке бесплатной лидерской программы профессионального развития "Архитекторы.РФ" начнется 4 февраля и продлится до 16 февраля 2022 года включительно, сообщили в четверг в ДОМ.РФ.

"С каждым новым набором наша образовательная программа расширяет свою географию - практически в каждом регионе России теперь ведут профессиональную деятельность наши выпускники. Пятнадцать из них работают главными архитекторами городов и регионов и теперь имеют возможность продвигать современный подход к развитию городов, в том числе с помощью стандарта комплексного развития территорий от ДОМ.РФ", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Виталия Мутко.

Принять участие в проекте смогут 100 человек. Программу обучения для них формирует институт "Стрелка", который для этого привлекает более 200 российских и зарубежных экспертов из сфер архитектуры и градостроительства, а также организует более 150 образовательных мероприятий, отметила директор института Варвара Мельникова.