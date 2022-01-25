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43 минуты назад

Жители Москвы начали массово распродавать квартиры

Оказавшиеся в распоряжении издания «Лента.ру» результаты исследования агентства «ИНКОМ-Недвижимость» свидетельствуют о том, что москвичи начали массово распродавать квартиры.

Жители Москвы начали массово распродавать квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сегодняшний день на рынке снижается спрос на вторичное жилье, а предложение при этом растет. Эксперты объясняют такое явление стремлением продавцов реализовать квартиры по нынешним ценам. Московичи боятся снижения спроса и уменьшения цены на квартиры на вторичном рынке из-за ужесточения условий ипотечного кредитования.

Стало известно, что за год объем предложения на вторичном рынке квартир в столице вырос на 31 процент. Максимальное увеличение показателей зафиксировано на востоке города, а меньше всего изменений отмечено в центре.

Ранее в список столичных районов с ультрадорогими квартирами попали Пресненский и Хамовники.

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