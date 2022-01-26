Жители Москвы пожаловались на нашествие клопов

«Лет 10 в соседней квартире жили приезжие, и мы тоже мучались от клопов. Вызывали фирмы, хватало на полгода, и разводы тоже были. А потом нам посоветовали препарат "Клопоед", он стоит около 300 рублей. Сами разводите и обрабатываете из пульверизатора всю квартиру. Особенно кровать, матрасы, кресла и за картинами. Мы с тех пор думать про клопов забыли!», «Парогенератором справилась, главное — гнездо найти», «Мне пришлось выкинуть диван и после этого обработать квартиру средством "Комбат", и все были счастливы», написали комментаторы рекомендации по выведению паразитов.