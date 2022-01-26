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57 минут назад

Россияне пожаловались на нашествие клопов из-за приезжих в Москве

Жительница Москвы в Facebook-группе «Ясенево. Соседи» пожаловалась на нашествие клопов в своей квартире и получила советы.

Жители Москвы пожаловались на нашествие клопов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На съемной квартире зажрали клопы. Два раза заказывали обработку, и все безуспешно! Один развод на деньги! Может, кто с этой заразой успешно боролся?» — обратилась она к подписчикам сообщества.

Фолловеры поддержали женщину, подтвердив наличие проблемы.

«У нас в соседнем подъезде тоже водятся. Сейчас это повсеместная проблема в связи с возросшим уровнем приезжих», «Какая-то клоповья эпидемия в Москве. У знакомой в Новогиреево тоже!», — написали пользователи сети.

Другие юзеры поделились своим опытом в борьбе с насекомыми.

«Лет 10 в соседней квартире жили приезжие, и мы тоже мучались от клопов. Вызывали фирмы, хватало на полгода, и разводы тоже были. А потом нам посоветовали препарат "Клопоед", он стоит около 300 рублей. Сами разводите и обрабатываете из пульверизатора всю квартиру. Особенно кровать, матрасы, кресла и за картинами. Мы с тех пор думать про клопов забыли!», «Парогенератором справилась, главное — гнездо найти», «Мне пришлось выкинуть диван и после этого обработать квартиру средством "Комбат", и все были счастливы», написали комментаторы рекомендации по выведению паразитов.

Ранее москвичка пожаловалась на новогоднюю ель с клопами. Она рассказала, что купила дерево в сетевом магазине.

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