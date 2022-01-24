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2 часа назад

Выставка «Петр I и его эпоха» пройдет в Москве с 7 апреля по 19 июня

В зале федеральных архивов на ул. Большая Пироговская с 7 апреля по 19 июня 2022 года пройдет выставка «Петр I и его эпоха». Об этом сообщила пресс-служба Российского государственного архива древних актов.

Выставка «Петр I и его эпоха» пройдет с 7 апреля по 19 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 7 апреля по 19 июня в выставочном зале федеральных архивов состоится историко-документальная выставка «Петр I и его эпоха». Выставка призвана познакомить общественность с уникальными документами о жизни и деятельности императора Петра Великого - знаковой фигуры истории России», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на выставке будут экспонироваться собственноручные письма, указы и записки Петра I, свидетельствующие о его личной жизни, замыслах по преобразованию государства и повседневной жизни людей, важнейшие законодательные акты, а также мемориальные вещи императора и членов его семьи.

«Впервые в едином экспозиционном пространстве будет представлено более 200 подлинных документальных свидетельств о Петре Великом и его правлении», - пояснили в пресс-службе.

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