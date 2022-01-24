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1 час назад

В Московском драматическом театре имени Пушкина покажут спектакль «Костик»

В Московском драматическом театре имени Пушкина состоятся показы премьерного спектакля «Костик». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Московском драматическом театре имени Пушкина покажут спектакль «Костик»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что постановку можно будет увидеть 31 января и 1 февраля. Режиссер и художник Дмитрий Крымов представит свое прочтение «Чайки» Антона Чехова.

«Несмотря на то, что пьеса "Чайка" — вторая по частоте исполнения после "Гамлета", и надеяться найти в ней новое все равно, что надеяться найти грибы на поляне после десяти автобусов воскресных грибников, мы надеемся найти новую форму, без которой, как известно, ничего не нужно. Даже правды. Во всяком случае, в театре. Новую форму для старых и вечных конфликтов. Конфликтов нового, слабого, но упорного, со старым, уверенным и сильным. Когда даже гибель этого нового, так же, как и смерть Гамлета, вселяет в нас надежду. Надежду на то, что не все мы Полонии и Шамраевы и в каждом из нас живет частичка Кости Треплева. Потому что азарт борьбы, даже безнадежной, вселяет надежду», — отметил Крымов.

Главные роли в постановке сыграют Виктория Исакова, Александр Дмитриев, Анастасия Мытражик ,Мария Смольникова, Александр Матросов, Борис Дьяченко, Анастасия Лебедева, Виктор Васильев, Константин Похмелов, Вано Миранян, Мария Андреева-Яворская, Александр Кубанин, Сергей Кудряшов и Владимир Зиберев.

Новости Москвы,Мария Андреева-яворская,Константин Похмелов,Мария Смольникова,Анастасия Мытражик,Вано Миранян,Сергей Кудряшов,Дмитрий Крымов,Борис Дьяченко,Александр Дмитриев,Анастасия Лебедева,Виктория Исакова,Виктор Васильев,Александр Матросов,Антон Чехов,Lenta.ru,
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