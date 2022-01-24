В Московском драматическом театре имени Пушкина покажут спектакль «Костик»

«Несмотря на то, что пьеса "Чайка" — вторая по частоте исполнения после "Гамлета", и надеяться найти в ней новое все равно, что надеяться найти грибы на поляне после десяти автобусов воскресных грибников, мы надеемся найти новую форму, без которой, как известно, ничего не нужно. Даже правды. Во всяком случае, в театре. Новую форму для старых и вечных конфликтов. Конфликтов нового, слабого, но упорного, со старым, уверенным и сильным. Когда даже гибель этого нового, так же, как и смерть Гамлета, вселяет в нас надежду. Надежду на то, что не все мы Полонии и Шамраевы и в каждом из нас живет частичка Кости Треплева. Потому что азарт борьбы, даже безнадежной, вселяет надежду», — отметил Крымов.