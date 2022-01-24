В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
55 минут назад

Собянин подвел итоги тестирования приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о тестировании приложения "Парковки Москвы" в Петербурге. Он напомнил, что приложение в Петербурге начали тестировать в конце декабря 2021 года по договоренности с местной администрацией.

Собянин рассказал о тестировании приложения «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в северную столицу. А средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга", - написал мэр.

По его словам, за три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. Тестовый период продлится до конца января, после чего возможность оплатить парковку в Петербурге появится в основной версии приложения "Парковки Москвы".

Собянин добавил, что единое приложение позволит водителям Москвы и Петербурга не регистрироваться в дополнительных сервисах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге можно будет оплатить проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода.

Последние новости
Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители