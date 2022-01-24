Собянин рассказал о тестировании приложения «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о тестировании приложения "Парковки Москвы" в Петербурге. Он напомнил, что приложение в Петербурге начали тестировать в конце декабря 2021 года по договоренности с местной администрацией.

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"В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в северную столицу. А средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга", - написал мэр.

По его словам, за три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. Тестовый период продлится до конца января, после чего возможность оплатить парковку в Петербурге появится в основной версии приложения "Парковки Москвы".

Собянин добавил, что единое приложение позволит водителям Москвы и Петербурга не регистрироваться в дополнительных сервисах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге можно будет оплатить проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода.