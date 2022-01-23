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1 час назад

Новый электронный проект «Город заданий» запущен в Москве

В Москве запущен новый электронный проект «Город заданий». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонакте».

Новый электронный проект «Город заданий» запущен в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С помощью платформы пользователи могут лично участвовать в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания, сформированные органами исполнительной власти», - написал мэр.

Он отметил, что среди них - сдача на утилизацию новогодних елок, работа с системой городского видеонаблюдения, фотосъемка различных объектов на территории Москвы, проведение опросов в парке. Как только правильность выполненного задания подтвердят, житель получит баллы, которые можно потратить в магазине поощрений «Активного гражданина».

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