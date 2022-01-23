Москвичи одобрили предложения по реабилитации Щукинского парка

На территории, разделенной медучреждениями, планируют создать единый пешеходный маршрут.

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В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. В нем приняли участие более 167 тысяч человек. Большинство пользователей (81 процент) поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории.

Около одного процента участников высказали свои пожелания по реабилитации парка. Еще пять процентов отметили, что такие работы не нужны, и 13 процентов доверили это решение специалистам.

Щукинский парк и Всехсвятская роща располагаются слева от Волоколамского шоссе. Раньше это была одна зеленая зона. Сегодня ее разделяют территории нескольких военных госпиталей и других медицинских учреждений.

Работы по реабилитации паркового пространства и созданию единого маршрута для прогулок запланированы на этот год. Здесь приведут в порядок пешеходные дорожки, асфальт заменят на экологичное покрытие, обновят детские и спортивные площадки, установят скамейки и урны.