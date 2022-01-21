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1 час назад

Новая остановка для 958 автобуса появится на севере Москвы

Остановка для 958 автобуса появится около станции московского метро «Беломорская». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.

Новая остановка появится у метро «Беломорская»
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— С 22 января добавляется остановка у метро «Беломорская» для 958 автобуса на Смольной улице. Жителям района Ховрино станет удобнее добираться до поликлиник на Смольной улице, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

21 января сообщалось, что новая перехватывающая парковка появилась около станции метро «Беломорская». Она расположена по адресу улица Беломорская, дом 1.

Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Машины там можно бесплатно оставить с 05:30 до 02:00 при пересадке на общественный транспорт и совершения не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.

Без проезда на транспорте стоимость часа парковки с 06:00 до 22:00 составит 50 рублей, а с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в течение двух первых часов, а затем —бесплатно. Жители смогут приобрести месячный абонемент на одно из 20 мест за 2500 рублей.

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