Новая остановка появится у метро «Беломорская»

Остановка для 958 автобуса появится около станции московского метро «Беломорская». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 21 января.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

— С 22 января добавляется остановка у метро «Беломорская» для 958 автобуса на Смольной улице. Жителям района Ховрино станет удобнее добираться до поликлиник на Смольной улице, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

21 января сообщалось, что новая перехватывающая парковка появилась около станции метро «Беломорская». Она расположена по адресу улица Беломорская, дом 1.

Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Машины там можно бесплатно оставить с 05:30 до 02:00 при пересадке на общественный транспорт и совершения не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.