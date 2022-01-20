Дагестанки сняли пародию на приехавших в Москву земляков

Один из пользователей социальной сети Facebook на свой странице поделился юмористической пародией дагестанок на приехавших в Москву их землячек.
На кадрах одна из актрис проводит экскурсию по Москве для своей подруги, якобы только что прибывшей в столицу из южной республики. На видео женщины гуляют по Красной площади, спускаются в столичное метро, обсуждают смену настоящего имени девушки на более европейское по звучанию, а также заходят в торгово-развлекательный центр «Авиапарк». Про указанный ТЦ они говорят, что это «место для своих» и что земляков тут много.
«Наши в Москве. Ко мне так и не зашли», — с иронией прокомментировал видео автор поста.
В комментариях пользователи задумались о раскрепощенности актрис и о том, как легко среди прохожих у них получилось снять данный ролик. «Смотрел и думал, как им удалось это все снять», «Наверное в своем репертуаре, не обращая внимания на других», — написали юзеры.
Ранее на парковке московского ТЦ произошла драка приезжих.