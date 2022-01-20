В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

Дагестанки сняли пародию на приехавших в Москву земляков

Один из пользователей социальной сети Facebook на свой странице поделился юмористической пародией дагестанок на приехавших в Москву их землячек.

На кадрах одна из актрис проводит экскурсию по Москве для своей подруги, якобы только что прибывшей в столицу из южной республики. На видео женщины гуляют по Красной площади, спускаются в столичное метро, обсуждают смену настоящего имени девушки на более европейское по звучанию, а также заходят в торгово-развлекательный центр «Авиапарк». Про указанный ТЦ они говорят, что это «место для своих» и что земляков тут много.

«Наши в Москве. Ко мне так и не зашли», — с иронией прокомментировал видео автор поста.

В комментариях пользователи задумались о раскрепощенности актрис и о том, как легко среди прохожих у них получилось снять данный ролик. «Смотрел и думал, как им удалось это все снять», «Наверное в своем репертуаре, не обращая внимания на других», — написали юзеры.

Ранее на парковке московского ТЦ произошла драка приезжих.

Последние новости
Новости Москвы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители