Дагестанки сняли пародию на приехавших в Москву земляков

На кадрах одна из актрис проводит экскурсию по Москве для своей подруги, якобы только что прибывшей в столицу из южной республики. На видео женщины гуляют по Красной площади, спускаются в столичное метро, обсуждают смену настоящего имени девушки на более европейское по звучанию, а также заходят в торгово-развлекательный центр «Авиапарк». Про указанный ТЦ они говорят, что это «место для своих» и что земляков тут много.