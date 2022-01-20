Москве предрекли 50 тысяч случаев коронавируса в сутки

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве во время вспышки омикрона может вырасти до 50 тысяч человек в сутки. Таким мнением в разговоре с Лентой.ру поделился доктор биологических наук, профессор и вирусолог Петр Чумаков.

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В четверг, 20 января, оперштаб по борьбе с коронавиусной инфекций сообщил, что количество выявленных случаев коронавируса в столице за последние сутки составило 11 557, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. По сравнению с предыдущими сутками число новых заражений выросло почти на три тысячи.

Моя интуитивная оценка, что мы можем увидеть цифры в Москве до 50 тысяч зараженных в сутки, Петр Чумаков, вирусолог

При этом специалист отметил, что такая вспышка в столице вряд ли продлится долго. Он ожидает, что волна омикрона продержится в Москве не более месяца, а пиковые значения пойдут на спад уже к середине февраля.