В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

Вирусолог предрек Москве до 50 тысяч случаев коронавируса в сутки

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве во время вспышки омикрона может вырасти до 50 тысяч человек в сутки. Таким мнением в разговоре с Лентой.ру поделился доктор биологических наук, профессор и вирусолог Петр Чумаков.

Москве предрекли 50 тысяч случаев коронавируса в сутки
Фото: ТАССТАСС

В четверг, 20 января, оперштаб по борьбе с коронавиусной инфекций сообщил, что количество выявленных случаев коронавируса в столице за последние сутки составило 11 557, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. По сравнению с предыдущими сутками число новых заражений выросло почти на три тысячи.

Моя интуитивная оценка, что мы можем увидеть цифры в Москве до 50 тысяч зараженных в сутки, Петр Чумаков, вирусолог

При этом специалист отметил, что такая вспышка в столице вряд ли продлится долго. Он ожидает, что волна омикрона продержится в Москве не более месяца, а пиковые значения пойдут на спад уже к середине февраля.

Иммунологи назвали защищенных от омикрона россиян

Общее число заболевших в столице составило 2 124 927 человек. За 24 часа в Москве скончались 70 человек, 2307 горожан были выписаны из больниц после прохождения лечения от коронавируса. По всей стране за последние сутки выявили 38 850 новых случаев инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 938 261.
Новости Москвы,Петр Чумаков,Lenta.ru,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители