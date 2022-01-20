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30 минут назад

Собянин рассказал Путину о миллионе новых москвичей

Встреча президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина началась в Кремле. Прямую трансляцию с места событий ведут «Известия».

Глава города сделал несколько заявлений. Он рассказал, что за последние 10 лет население столицы увеличилось на 1,5 миллиона человек. Численность населения Москвы при этом приблизилась к 13 миллионам.

Кроме того, Собянин затронул тему пандемии, отметив, что пессимистические прогнозы не подтвердились и экономика города справляется с коронавирусом. Также инфраструктура Москвы готова к проведению международной выставки «Экспо», добавил мэр.

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Ранее Собянин подвел итоги прошедшего года и перечислил самые важные из них на своем официальном сайте. «2021-й год ушел в историю, наступил год 2022-й. Пусть он принесет Москве много хорошего», — заключил он.

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