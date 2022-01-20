Строительство станций метро ведется безостановочно

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

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В январе в столице подводят итоги прошлого года, строят планы на отдаленное будущее и в то же время борются с непогодой.

Расширение сети линий

«Сеть линий Московского метрополитена имени Ленина имеет протяженность 170 километров и насчитывает 86 станций. Голубые экспрессы перевозят более 2,7 миллиона человек в сутки. Протяженность новых линий по семилетнему плану превысит 86 километров. Предстоит построить 30 станций. Это значит, что каждый год в среднем необходимо вводить в эксплуатацию 8 километров трасс. Такого большого объема работ в год московские метростроевцы еще не проводили ».

27 января 1960 года

Сегодня московское метро — самое крупное в Европе по пассажиропотоку и занимает второе место в мире по этому показателю, входит в десятку самых протяженных метрополитенов.

— С 2022 до конца 2024 года за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 километра линий метро, 25 станций и три электродепо, — рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

4 ноября 2021 года

Последствия непогоды

«Несколько дней продолжается сильный снегопад. На улицы города вышли сотни уборочных машин районных управлений благоустройства. Около тысячи самосвалов заняты перевозкой снега.»

11 января 1960 года

В наше время на уборке снега занято более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники.

— В городе нет пробок из-за снегопада, так как создана система очистки территории, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

19 января 2022 года

Экологические стандарты

«Коллектив Главмоспромстройматериалов работает над освоением стройматериалов из пластиков. Строители Москвы получают отсюда линолеум, пластиковые ручки дверей и другое. В 1960 году завод значительно увеличит выпуск стройматериалов из синтетического сырья, расширит ассортимент».

3 января 1960 года

При строительстве части домов по реновации применяются «зеленые стандарты», повышенные экотребования.

— Пока стандарты будут носить рекомендательный характер, но мы будем их применять, — сказал глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.