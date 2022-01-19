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35 минут назад

Биологический музей пригласил горожан на праздник мороженого

Биологический музей имени Тимирязева 23 января приглашает взрослых и детей на праздник мороженого.

Биологический музей пригласил горожан на праздник мороженого
Фото: PixabayPixabay

Ученые установили научный факт — мороженое заставляет людей чувствовать себя счастливыми. Оказалось, что оно влияет на те зоны мозга, которые отвечают за ощущение радости, причем для активации этих зон достаточно всего лишь одной ложки.

Мороженое альпиниста состоит из банки сгущенки и снега горных вершин, мороженое эскимоса — из северных ягод и взбитого жира оленя, а мороженое для белого медведя — рыба в куске льда. На празднике можно узнать о том, каким бывает это лакомство.

Кроме того, посетители узнают, как животные не замерзают зимой, какие растения участвуют в приготовлении мороженого и как жил ледяной человек. Доктор поделится зимними советами, а представители Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора прочитают лекции «Тайна пломбира» и «Кристальная чистота: безопасная дезинфекция дома».

Теневой театр покажет спектакль по зимним сказкам, а Екатерина Степаненко, автор «Книги холода, льда и снега» издательства «Пешком в историю», расскажет о своей книге и о мороженом.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Новости Москвы,Екатерина Степаненко,Роспотребнадзор,
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