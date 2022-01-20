ТЦ «Европолис» могут закрыть на 90 дней за несоблюдение посетителями и сотрудниками антиковидных мер

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре «Европолис», который расположен по адресу: проспект Мира, д. 211, корп. 2. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - сказал Романов.