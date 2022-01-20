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1 час назад

ТЦ «Европолис» в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса

В Москве за нарушения мер против коронавирусной инфекции могут закрыть на 90 дней торговый центр «Европолис». Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

ТЦ «Европолис» могут закрыть на 90 дней за несоблюдение посетителями и сотрудниками антиковидных мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре «Европолис», который расположен по адресу: проспект Мира, д. 211, корп. 2. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - сказал Романов.

Он напомнил, что за выявленные нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тыс. руб. Предприятию может грозить штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.

Новости Москвы,Закрытие станций метро,
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