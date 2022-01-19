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1 час назад

«Облачно и снежно»: москвичам рассказали о погоде на выходные

К выходным в Москве ожидается усиление морозов. Столицу накроет снегом и облаками. Это следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно и снежно»: москвичам рассказали о погоде на выходные
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В ночь на субботу ожидается похолодание до минус 6–8 градусов. Будет облачно и снежно. Днем чуть потеплеет, температура повысится до минус 4–6 градусов. Ночной снег продолжит идти, а на дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 23 января, морозы усилятся до минус 7–12 градусов. Местами при облачной погоде пройдет небольшой снег, говорится на сайте.

До этого стало известно, что из-за гололедицы в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до 22:00 четверга, 20 января.

17 января руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России во второй половине зимы. По его словам, в первой половине зимнего сезона погода в стране была разнообразной, столбики термометров фиксировали резкие перепады температуры.

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