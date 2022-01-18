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1 час назад

В Москве продлевают режим самоизоляции для пожилых людей

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти Москвы приняли решение о продлении действующих ограничений. Это касается в первую очередь режима самоизоляции для пожилых людей, а также требования о переводе сотрудников на удаленный режим работы.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, омикрон-штамм коронавируса уже доминирует в Москве и Подмосковье, а также, вероятно, в Санкт-Петербурге. В столице число заболевших за неделю увеличилось вдвое, и предполагается, что такие же темпы роста заболеваемости сохранятся и на следующей неделе. В то же время число госпитализаций практически не изменилось, отметил мэр.

В связи с этим было решено продлить домашний режим для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Возможность совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе эта мера не ограничивает, а также не затрагивает тех, кто прошел вакцинацию или перенес заболевание.

Кроме того, продляется и действие требования о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 60 лет или имеющих хранические заболевания.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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