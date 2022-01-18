В Москве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве на второй неделе 2022 года значительно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом говорят данные Роспотребнадзора , пишет РИА Новости .

Известно, что заболеваемость выросла среди всех возрастных групп, однако все еще остается ниже расчетных эпидемических пороговых величин среди младшего населения.

По данным Роспотребнадзора, по состояние на 16 января в столице от гриппа привито 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет более 57 процентов от численности населения. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет более 65 процентов.