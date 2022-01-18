В Москве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве на второй неделе 2022 года значительно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом говорят данные Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.
Известно, что заболеваемость выросла среди всех возрастных групп, однако все еще остается ниже расчетных эпидемических пороговых величин среди младшего населения.
«Среди взрослого населения наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ на протяжении 30 недель», — привели данные в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, по состояние на 16 января в столице от гриппа привито 7 миллионов 299 тысяч человек, что составляет более 57 процентов от численности населения. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет более 65 процентов.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что омикрон-штамм COVID-19 не стоит считать легким заболеванием.