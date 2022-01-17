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1 час назад

В Москве началась проходка тоннелей метро до аэропорта Внуково

Строители приступили к проходке тоннелей к станции столичного метро «Внуково». Участок станет продолжением Калининско-Солнцевской линии и свяжет город с аэропортом Внуково, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве началась проходка тоннелей метро до аэропорта Внуково
Фото:  Сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Начали проходку тоннелей к станции #мосметро «Внуково». Ветка пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» - прямо к аэропорту. Кроме авиапассажиров, новым участком Калининско-Солнцевской линии смогут пользоваться почти 350 тысяч жителей и те, кто работает в новой Москве», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Левый тоннель длиной 1 011 м начал строить щит «Роза». Правый тоннель проложит щит «Наталья», который сейчас находится на пути к станции метро «Рассказовка». Все тоннели будут достроены к осени 2022 года.

Станция метро «Пыхтино» будет полуподземной, ее каркас соединят с метромостом длиной 600 м. Станция «Внуково» будет непосредственно связана с одноименным аэропортом. Таким образом Внуково станет первой в России воздушной гаванью с собственной станцией метро.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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