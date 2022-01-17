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29 минут назад

Пользователи "Тройки" накопили 600 миллионов бонусов за год

Пользователи "Тройки", зарегистрированные в программе лояльности "Город", накопили 600 миллионов бонусов в 2021 году. Из них 90 миллионов москвичи потратили на оплату проезда в метро, такси и каршеринг.

Пользователи "Тройки" накопили 600 миллионов бонусов за год
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы потратили 60 миллионов бонусов на продукты и доставку еды. Менее активно москвичи списывали бонусы на покупку цветов, одежду и товары из аптек.

"В "Городе" существуют разные сценарии использования бонусов. Самым популярным, конечно же, является пополнение "Тройки", при этом пользователи также могут оплачивать услуги партнеров. В целом наш пользователь получает гарантированный бесплатный проезд по "Тройке", просто пользуясь нашим мобильным приложением", – отметил руководитель "Города" Никита Нечаев.

В программе лояльности "Город" также есть виртуальные жетоны, которые пользователи могут получать за прохождение опросов или квестов внутри приложения. В 2021 году пользователи "Тройки" накопили 322 миллиона жетонов. Среди самых крупных покупок пользователи оплатили бонусами горный велосипед, умные часы, а также приобрели сертификаты номиналом по 10 тысяч рублей на покупку ювелирных изделий и на покупку продуктов.

По данным аналитиков, активные пользователи программы лояльности "Город" могут экономить до трех тысяч рублей в месяц.

Новости Москвы,Никита Нечаев,
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