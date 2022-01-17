В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Собянин осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе и поручил строителям идти по графику, чтобы жители нового жилого комплекса смогли сразу же пользоваться социальной инфраструктурой.

Собянин осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ведется большое жилищное строительство, большой жилой комплекс, в несколько очередей. И очень важно обеспечение социальными объектами, детскими садами, школами", - отметил Собянин.

Видео дня

Как доложил мэру генеральный директор группы компаний "Пионер" Леонид Максимов, две очереди жилого строительства уже закончены, в активной стадии находится строительство социальной инфраструктуры. "В рамках застройки уже введен детский сад на 110 мест, и сейчас идет строительство еще одного детского сада на 160 мест. Он будет введен к сентябрю этого года, а к сентябрю следующего года будет введена школа на 900 мест, которая строится рядом", - сообщил Максимов.

Он отметил, что к концу этого года начнут заселяться первые люди, а основная часть жильцов - в следующем году, когда уже будет введена школа. В свою очередь мэр Москвы заметил, что необходимо быстрее строить соцобъекты, чтобы первые жители жилого комплекса уже могли ими пользоваться. "Выполняйте свой график. В дальнейшем надо предусматривать помимо детских садов школы спортивные и рабочие места", - сообщил мэр.

Об объектах

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, новые школа и детский сад возводятся частным инвестором ГК "Пионер" и по окончании строительства будут безвозмездно переданы Департаменту образования Москвы в качестве исполнения инвестиционных обязательств застройщика перед городом.

Строительство этих образовательных учреждений является частью крупного инвестиционного проекта "LIFE-Варшавская", в составе которого будет построено 25 жилых домов переменной этажности (секции по 6-15 и 23-28 этажей) и 5 социальных объектов (2 школы и 3 детских сада).

Помимо строящихся школы на 900 мест и детского сада на 160 мест в ЖК планируется возвести еще три социальных объекта: частное дошкольное учреждение на 110 мест; дошкольное образовательное учреждение на 500 мест (ввод - август 2026 года); школа на 650 мест (ввод - август 2026 года).

Кроме того, будет построен бульвар длиной 650 метров, вдоль которого разместятся площадки для отдыха, спортивных игр и другие объекты благоустройства. Общая готовность ЖК составляет 45%, введено 9 жилых домов. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году.

Новости Москвы,Леонид Максимов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители