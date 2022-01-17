Москвичка рассказала о похоронных традициях в Бутово

В беседе с «Мослентой» жительница столицы рассказала о похоронных традициях в своем родном районе Бутово, которые отложились в ее памяти с детства.

Россиянка отметила, что в ее школьные годы место, тогда еще поселок, было не таким многолюдным, как сейчас. «Там было всего две школы — №1 у станции "Бутово" и № 2 в Южном Бутово. Последняя до сих пор существует. Также были сады и частные дома», — поделилась она.