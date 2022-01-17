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41 минуту назад

Москвичка рассказала о похоронных традициях в Бутово

В беседе с «Мослентой» жительница столицы рассказала о похоронных традициях в своем родном районе Бутово, которые отложились в ее памяти с детства.

Москвичка рассказала о похоронных традициях в Бутово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка отметила, что в ее школьные годы место, тогда еще поселок, было не таким многолюдным, как сейчас. «Там было всего две школы — №1 у станции "Бутово" и № 2 в Южном Бутово. Последняя до сих пор существует. Также были сады и частные дома», — поделилась она.

«Когда кто-то умирал, мы всей деревней шли провожать его в последний путь. Вместе все переносили через железную дорогу и выходили на кладбище», — рассказала москвичка. Женщина отметила, что в те времена кладбище было совсем небольшим — не то, что сейчас.

Ранее россиян возмутила цена места на кладбище в Подмосковье.

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