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23 минуты назад

Россиян возмутила новая навигация в московском метро

Россиянин возмутился новой схемой навигации в московском метро. Топик опубликовали в Facebook-группе «Гагаринский район».

Россиян возмутила новая навигация в московском метро
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Мужчина объяснил, что при спуске в метро на «красную» ветку, он по инерции посмотрел на информационное табло.

«Мне на "Юго-Западную". Знаю, что по прямой, но по привычке бросаю взгляд на табло… Пробегаю глазами по списку: "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Коммунарка"! А где "Университет"? "Воробьевы горы"? А их нет! Не влезло. Вместо этого коротко обобщено "10 станций"», — написал россиянин.

Он отметил, что лично знает все станции маршрута, но гости столицы, например, могут потеряться из-за такой навигации.

Пользователей сети возмутила сложившаяся ситуация. Многие отметили, что такое сокращение недопустимо и неудобно для жителей города, что необходимо исправить.

«Надо срочно писать куда-то и требовать возврата нормальных указателей»,

«Это ужасно! Например, чтобы узнать в какую сторону в метро выйти, нужно дойти до эскалатора и понять, что иду не туда, повернув в другую сторону, так как никаких табло на указание выхода нет. Кому это помешало? Это вредительство»,

«Вместо нормальных больших табло, бывших изначально в метро, повесили вот это — мелкое и пакостное», — возмутились юзеры.

Ранее россияне не поверили читающим книги в московском метро.

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