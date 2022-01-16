Россиян возмутила новая навигация в московском метро

Россиянин возмутился новой схемой навигации в московском метро. Топик опубликовали в Facebook-группе «Гагаринский район».
Мужчина объяснил, что при спуске в метро на «красную» ветку, он по инерции посмотрел на информационное табло.
«Мне на "Юго-Западную". Знаю, что по прямой, но по привычке бросаю взгляд на табло… Пробегаю глазами по списку: "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Коммунарка"! А где "Университет"? "Воробьевы горы"? А их нет! Не влезло. Вместо этого коротко обобщено "10 станций"», — написал россиянин.
Он отметил, что лично знает все станции маршрута, но гости столицы, например, могут потеряться из-за такой навигации.
Пользователей сети возмутила сложившаяся ситуация. Многие отметили, что такое сокращение недопустимо и неудобно для жителей города, что необходимо исправить.
«Надо срочно писать куда-то и требовать возврата нормальных указателей»,
«Это ужасно! Например, чтобы узнать в какую сторону в метро выйти, нужно дойти до эскалатора и понять, что иду не туда, повернув в другую сторону, так как никаких табло на указание выхода нет. Кому это помешало? Это вредительство»,
«Вместо нормальных больших табло, бывших изначально в метро, повесили вот это — мелкое и пакостное», — возмутились юзеры.
Ранее россияне не поверили читающим книги в московском метро.