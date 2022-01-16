Россиян возмутила новая навигация в московском метро

«Надо срочно писать куда-то и требовать возврата нормальных указателей»,



«Это ужасно! Например, чтобы узнать в какую сторону в метро выйти, нужно дойти до эскалатора и понять, что иду не туда, повернув в другую сторону, так как никаких табло на указание выхода нет. Кому это помешало? Это вредительство»,



«Вместо нормальных больших табло, бывших изначально в метро, повесили вот это — мелкое и пакостное», — возмутились юзеры.