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4 часа назад

В Москве начали демонтировать новогодние украшения

В Москве начали постепенно демонтировать конструкции, украсившие город по случаю Нового года и Рождества. Об этом пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства рассказала в своем телеграм-канале.

В Москве начали демонтировать новогодние украшения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкинпортал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около одной тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы", – приводятся в публикации слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Световые конструкции, тем не менее, останутся на улицах Москвы до начала весны, добавил чиновник. В пресс-службе объяснили, что гирлянды и прочие световые элементы, являются дополнительным источником освежения города и просто радуют горожан в короткие зимние дни.

Уточняется, что всего этой зимой в Москве установили свыше четырех тысяч декоративных конструкций. После демонтажа их отправят на склад, при необходимости отремонтируют и используют в следующем году.

2 января в столице стартовала традиционная экологическая акция "Елочный круговорот". В городе организовали свыше 580 пунктов приема новогодних елей. Они будут функционировать до 20 февраля. До этого времени москвичи могут сдать деревья в переработку: из них сделают щепу, которую в дальнейшем используют для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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