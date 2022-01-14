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1 час назад

Движение в центре Москвы восстановлено после пожара около храма

Движение транспорта по Зоологическому переулку от ул. Большая Грузинская до Новопреснеского переулка в Москве восстановлено после пожара около храма Великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение в центре Москвы восстановили после пожара около храма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по адресу Большая Грузинская, д. 13 стр. 2 загорелась крыша здания. В связи с этим движение по Зоологическому переулку от ул. Большая Грузинская до Новопреснеского переулка осуществлялось по одной полосе из двух.

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