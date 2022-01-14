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24 минуты назад

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. В регионе ожидаются сильные снегопады. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»

— Желтый - погода потенциально опасна, — говорится на сайте Центра.

Период предупреждения о гололедице — до 01:00 16 января. Метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается до 17:00 15 января. Кроме того, предупреждение о сильном снеге в Москве и Московской области действует до 21:00 14 января.

До этого синоптики рассказали о погоде в столице 14 января. Днем в Москве синоптики прогнозируют от минус одного до плюс одного градуса, а ночью столбики термометров опустятся до минус трех градусов. В Подмосковье днем ожидается до минус четырех градусов, а ночью — от минус пяти до нуля градусов. В этот день возможно налипание мокрого снега, а также гололедица и снежные заносы.

13 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице уровень барометров опустится до рекордно низких для января 716 миллиметров ртутного столба (или 954,6 паскаля) к 14:00 пятницы.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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