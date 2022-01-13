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12 минут назад

Больница в Коммунарке подготовлена к увеличению числа пациентов с COVID

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью «Радио России» заявил о готовности к увеличению количества больных с коронавирусом. По его словам, во временном госпитале уже подготовлены дополнительные койки.

Больница в Коммунарке подготовлена к увеличению числа пациентов с COVID
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Учитывая прогнозы по заболеваемости, у нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были продезинфицированы, обработаны, промыты, и не использовались в период спада, — отметил Проценко.

Ранее в больнице был открыт новый амбулаторно-поликлинический корпус. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в дальнейшем в Коммунарке планируют построить перинатальный корпус, детскую больницу, здание лучевой терапии.

Проценко добавил, что в новом корпусе разместится дневной стационар для лечения больных с онкологией. Также там разместят помещения для проведения гемодиализа для пациентов с почечной недостаточностью, центры эндоскопии и диагностики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом антирекорде по суточному показателю заразившихся коронавирусом. В организации отметили, что 12 января (на 20:04 мск) в мире зарегистрировано 3 395 785 случаев заражения.

В России началась пятая волна пандемии коронавируса, вызванная новым штаммом «омикрон», заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков. Он подчеркнул, что первый удар в конце января — начале февраля примет на себя Москва, а сама волна COVID-19 будет наиболее мощной из всех, однако смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.

Новости Москвы,Денис Проценко,ВОЗ,РАН,
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