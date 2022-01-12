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57 минут назад

Канье Уэст решил провести службу в московском храме

Всемирно известный рэпер Канье Уэст решил посетить Россию. Он заявил о желании провести воскресную службу в московском храме, а также познакомиться с президентом Владимиром Путиным и бизнесменом Аразом Агаларовым, передает издание Billboard.

Канье Уэст решил провести службу в московском храме
Фото:  Randall Hill / Reuters Randall Hill / Reuters

Представитель артиста сообщил, что рэпер планирует сделать для себя Россию «вторым домом» и проводить в ней много времени. Кроме того, Уэст запланировал создание совместных треков с сыном Агаларова — певцом Эмином.

Ранее Москву посетил актер киносаги «Гарри Поттер» Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя. Он выступил на фестивале Bubble Comics Con в Экспоцентре, рассказал о своих творческих планах и прокомментировал скандал с участием создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

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