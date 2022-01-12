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56 минут назад

Собянин выразил соболезнования родным Михаила Зеленского

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким телеведущего Михаила Зеленского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин выразил соболезнования родным Михаила Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык", – сказал Собянин.

Он отметил, что Зеленский любил Москву, поэтому его программа "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатию жителей столицы.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Позднее информацию подтвердили в посольстве РФ в Доминиканской Республике.

В телеграм-канале радиостанции "Вести ФМ" сообщается, что причиной смерти, по предварительным данным, послужил инсульт. При этом, по информации журналиста Владимира Соловьева, телеведущий скончался от инфаркта.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести-Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

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