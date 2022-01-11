Собянин предупредил о резком росте число больных COVID

«Все эти меры стандартные, отработанные. Но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, потому что вполне возможно, что мы столкнёмся с более критической ситуацией. Будем надеяться на лучшее, но готовимся к любому развитию событий», — подытожил мэр.