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41 минуту назад

Собянин заявил о резком росте случаев омикрон-штамма в столице

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже распространяется по Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Собянин предупредил о резком росте число больных COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти ожидают заметного роста заболеваемости в течение 70 дней. Отрывок его выступления на заседании опубликован в Telegram-канале правительства России.

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Градоначальник подчеркнул, что система здравоохранения готова к новым вызовам.

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и этот процент достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — заявил Собянин.

Он добавил, что руководству столицы необходимо организовать дополнительный коечный фонд, а также мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и продолжить наращивать темпы вакцинации.

«Все эти меры стандартные, отработанные. Но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, потому что вполне возможно, что мы столкнёмся с более критической ситуацией. Будем надеяться на лучшее, но готовимся к любому развитию событий», — подытожил мэр.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что рост числа пациентов с коронавирусом объясняется окончанием новогодних каникул. По его мнению, заболеваемость в столице будет увеличиваться до конца января, затем есть вероятность спада. Он также отметил, что в настоящий момент инкубационный период заболевания сократился.

Новости Москвы,Николай Малышев,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
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