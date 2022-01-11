Собянин предупредил о резком росте число больных COVID

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже распространяется по Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, власти ожидают заметного роста заболеваемости в течение 70 дней. Отрывок его выступления на заседании опубликован в Telegram-канале правительства России.
Градоначальник подчеркнул, что система здравоохранения готова к новым вызовам.
«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и этот процент достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — заявил Собянин.
Он добавил, что руководству столицы необходимо организовать дополнительный коечный фонд, а также мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и продолжить наращивать темпы вакцинации.
«Все эти меры стандартные, отработанные. Но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, потому что вполне возможно, что мы столкнёмся с более критической ситуацией. Будем надеяться на лучшее, но готовимся к любому развитию событий», — подытожил мэр.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что рост числа пациентов с коронавирусом объясняется окончанием новогодних каникул. По его мнению, заболеваемость в столице будет увеличиваться до конца января, затем есть вероятность спада. Он также отметил, что в настоящий момент инкубационный период заболевания сократился.